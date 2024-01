POLO RIDER CUP POLO CLUB ST-TROPEZ – HARAS DE GASSIN Gassin, samedi 29 juin 2024.

POLO RIDER CUP Coupe du Monde des Clubs de PoloPOLO CLUB ST-TROPEZ – HARAS DE GASSIN LA POLO RIDER CUPUNE HISTOIRE QUI NE FAIT QUE COMMENCER La POLO RIDER CUP est devenue après trois superbes éditions l’un des plus grands événements de polo au monde.Chaque année, la POLO RIDER CUP doit réunir les meilleurs clubs de polo du monde, de tous les pays et continents, avec un maximum de 2 clubs par pays. Drame, tension, formidable polo et amitié sont servis à parts égales, captivant un public venu du monde entier.C’est un événement qui transcende le sport de polo et vise à faire de la POLO RIDER CUP, la « Coupe du Monde des Clubs ! »

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-06-29 à 17:30

Réservez votre billet ici

POLO CLUB ST-TROPEZ – HARAS DE GASSIN 1999, ROUTE DU BOURRIAN 83580 Gassin 83