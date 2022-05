POLO RIDER CUP au Polo Club Domaine de Chantilly Apremont, 8 juin 2022, Apremont.

POLO RIDER CUP au Polo Club Domaine de Chantilly Apremont

2022-06-08 – 2022-06-18

Apremont Oise Apremont

10 La seconde édition de la POLO RIDER CUP se déroulera à nouveau au Polo Club de Chantilly, sous l’égide de la FIP (Fédération Internationale de Polo) et la FFP (Fédération Française de Polo).

Quatorze équipes réparties en 4 groupes venant de huit pays différents comme l’Argentine, Allemagne, Autriche, France, Hong Kong, Malaisie, Suisse et USA évolueront sur les terrains du Polo Club de Chantilly pendant les 10 jours de compétition.

Après le succès de Polo Park Zürich en 2021, qui sera le club qui soulèvera le trophée de la POLO RIDER CUP en 2022 !

Programme complet et détaillé de la compétition sur le site internet du Polo Club

-Du 8 au 13 juin, 15 et 17 juin: matchs de groupes et coupes subsidiaires.

-Mardi 14 juin: Quarts de finale

-Jeudi 16 juin: Demi-finale

-Samedi 18 Juin: Trois-quarts de finale et finale

La seconde édition de la POLO RIDER CUP se déroulera à nouveau au Polo Club de Chantilly, sous l’égide de la FIP (Fédération Internationale de Polo) et la FFP (Fédération Française de Polo).

Quatorze équipes réparties en 4 groupes venant de huit pays différents comme l’Argentine, Allemagne, Autriche, France, Hong Kong, Malaisie, Suisse et USA évolueront sur les terrains du Polo Club de Chantilly pendant les 10 jours de compétition.

Après le succès de Polo Park Zürich en 2021, qui sera le club qui soulèvera le trophée de la POLO RIDER CUP en 2022 !

Programme complet et détaillé de la compétition sur le site internet du Polo Club

-Du 8 au 13 juin, 15 et 17 juin: matchs de groupes et coupes subsidiaires.

-Mardi 14 juin: Quarts de finale

-Jeudi 16 juin: Demi-finale

-Samedi 18 Juin: Trois-quarts de finale et finale

https://www.poloridercup.com/event

La seconde édition de la POLO RIDER CUP se déroulera à nouveau au Polo Club de Chantilly, sous l’égide de la FIP (Fédération Internationale de Polo) et la FFP (Fédération Française de Polo).

Quatorze équipes réparties en 4 groupes venant de huit pays différents comme l’Argentine, Allemagne, Autriche, France, Hong Kong, Malaisie, Suisse et USA évolueront sur les terrains du Polo Club de Chantilly pendant les 10 jours de compétition.

Après le succès de Polo Park Zürich en 2021, qui sera le club qui soulèvera le trophée de la POLO RIDER CUP en 2022 !

Programme complet et détaillé de la compétition sur le site internet du Polo Club

-Du 8 au 13 juin, 15 et 17 juin: matchs de groupes et coupes subsidiaires.

-Mardi 14 juin: Quarts de finale

-Jeudi 16 juin: Demi-finale

-Samedi 18 Juin: Trois-quarts de finale et finale

GOOD-SHOOT.COM / Reygondeau

Apremont

dernière mise à jour : 2022-05-17 par