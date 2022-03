Polo & Pan + Antonin [COMPLET] Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Polo & Pan + Antonin [COMPLET] La Nouvelle Vague La Découverte Saint-Malo

2022-03-17

Saint-Malo Ille-et-Vilaine POLO & PAN [ELECTRO-POP / FRANCE]

Duo électro remarqué grâce au succès de son premier album « Caravelle », Polo & Pan transforme l’essai avec « Cyclorama » et une tournée européenne qui accompagne la sortie de ce deuxième opus. Au programme, une ode aux différentes étapes qui jalonnent nos vies et une exploration des grands événements qui rythment l’existence. Un voyage dans le temps avec une pause rafraîchissante à Saint-Malo. Pass vaccinal obligatoire à partir de 16 ans [pass sanitaire entre 12 et 15 ans] info@lanouvellevague.org +33 2 99 19 00 20 https://lanouvellevague.org/ POLO & PAN [ELECTRO-POP / FRANCE]

