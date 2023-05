Visites guidées en entrée libre uniquement sur réservation – Une nuit au cœur des musées Polo museale dell’Università degli Studi di Perugia, 13 mai 2023, Casalina.

Visites guidées en entrée libre uniquement sur réservation – Une nuit au cœur des musées Samedi 13 mai, 21h00, 22h00, 23h00 Polo museale dell’Università degli Studi di Perugia Entrée gratuite sur réservation uniquement, sous réserve de disponibilité.

Une nuit au cœur des musées

Visites guidées

21h00 Galerie des Mathématiques

Un lieu où partager toute la beauté des mathématiques, de ses théorèmes et des formes géométriques que l’on peut aussi trouver dans le monde qui nous entoure : c’est ainsi que sont nés des objets à démonter, à déplacer, des puzzles, des dessins à réaliser, dans des matériaux pauvres et parfois avec des réalisations imparfaites, mais qui parviennent toutefois à transmettre une idée ou un théorème mathématique.

22h00 Laboratoire d’Histoire de l’Agriculture

Les machines agricoles exposées proviennent du dépôt royal de machines agricoles, de la Fondation pour l’enseignement agricole de Pérouse et de la Banque d’Etrurie. Les équipements, en partie d’origine étrangère également, conservent encore, exceptionnellement, leurs peintures d’origine, avec d’anciennes inscriptions et décalcomanies.

23h00 Galerie d’Histoire Naturelle

Visite guidée « nocturne » de la Galerie pour souhaiter une bonne nuit à la biodiversité « colorée » qui, jour et nuit, rend notre planète à la fois « merveilleuse » et « vivante ».

Condition de participation : Entrée gratuite sur réservation uniquement, jusqu’à épuisement des places.

Les quatre musées de l'Université de Perugia sont situés dans un bâtiment industriel datant des premières décennies du 19ème siècle. Facilement accessible en transports publics ou voiture. Parking gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T23:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

