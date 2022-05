Polo Masters – Open de Gassin 2022

Polo Masters – Open de Gassin 2022, 31 juillet 2022, . Polo Masters – Open de Gassin 2022

2022-07-31 17:00:00 17:00:00 – 2022-07-31 20:00:00 20:00:00 Le Haras de Gassin vous fait profiter d’un cadre exceptionnel qui vous accueille gratuitement tous les dimanches de finale pour assister à de grands matchs de polo qui réunissent chaque année les meilleures équipes du monde. r n8-10 goals r n14-16 goals dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville