Bal folk à Pol’N Pol’n, Nantes (44) Bal folk à Pol’N Pol’n, Nantes (44), 22 septembre 2023, . Bal folk à Pol’N Vendredi 22 septembre, 20h00 Pol’n, Nantes (44) Libre Venez tous nous rejoindre à Pol’N pour ce premier bal folk de la saison. On aura le plaisir de retrouver ce lieu où nous aviosn déjà organisé les petits bal de l’Europe ! Avec un épatant programme : Initiation aux danses traditionnelles de 20h à 21h- 21h Bal folk avec Outremanche puis Z-EST ******On retrouvera tout d’abord en première partie le trio Outre Manche ! « Musique à danser et à rêver », avec ses mélodies originales inspirées d’ici et d’ailleurs, Outre Manche vous fera danser le temps d’une soirée. Harpe, accordéon, percussion et voix Site web : outremanche.comFacebook : https://www.facebook.com/outremanche ****** Projet musical créé en 2009 dont la direction artistique choisie dès le début est de monter un répertoire à l’interface entre la chanson Française et les musiques traditionnelles issue du répertoire de danses du Bal-Folk/Fest-Noz. Le répertoire livre donc des chansons de compositions originales dont l’approche mélodique, harmonique et les arrangements ont comme premier souci la danse. Sophie : ChantPierre Peyon : Accordéon diatonique, Accordina, StompboxOlivier Chéné : Mandole, Mandoline, Banjo Ténor Pour découvrir un peu plus le groupe, vous pouvez aller voir leur site (photos / vidéos / …) :https://legroupezest.wixsite.com/z-estFacebook : https://fr-fr.facebook.com/legroupezest/Prix d’entrée libre (conseillé 7€) + le prix d’une (ou deux, ou trois, …) consommation(s) de courtoisie pour Pol’N qui nous accueille ! A Pol’N, 11 rue des Olivettes (au fond de la cour), Nantes source : événement Bal folk à Pol’N publié sur AgendaTrad Pol’n, Nantes (44) 11, Rue des Olivettes

Pol'n, 44000 Nantes, France

Lieu Pol'n, Nantes (44) Adresse 11, Rue des Olivettes Pol'n, 44000 Nantes, France

