Pollution lumineuse et biodiversité Allauch

2022-03-25 14:30:00 14:30:00 – 2022-03-25 20:00:00 20:00:00

2022-03-25 14:30:00 14:30:00 – 2022-03-25 20:00:00 20:00:00

Sur réservation uniquement



14h30 Accueil des participants



15h00 Introduction de la rencontre



15h15 La pollution lumineuse : de quoi parle-t-on ?

Intervention de Samuel BUSSON – Responsable d’études biodiversité et foncier au Cerema Méditerranée



15h35 : Agir en faveur de la sobriété lumineuse, c’est possible !

Témoignages d’acteurs ;

Le groupe des Chiroptères de Provence et la Ligue de Protection des Oiseaux

Ateliers d’échange



17h15 Echanges et clôture de la rencontre

Pause collation



18h00 à 20h00 Vous allez aimer la nuit – Découverte de la faune nocturne avec le Groupe des Chiroptères de Provence. Animation ouverte au grand public. En mars, La Métropole Aix-Marseille-Provence vous invite à un cycle de rendez-vous sur le sujet de la pollution lumineuse. Au programme : des interventions d’experts, des témoignages, une exposition photo et de nombreuse animations pour découvrir la nuit. Sur réservation uniquement



