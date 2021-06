Paris Bois de Vincennes Paris Pollinarium Sentinelle Bois de Vincennes Paris Catégorie d’évènement: Paris

de 15h à 15h30

gratuit

Live Instagram Le Pollinarium sentinelle a pour objectif de prévoir les émissions de pollen afin d’informer patients allergiques et corps médical. Nous découvrirons ce nouveau dispositif de la Ville de Paris, lors d’une balade en forêt pour récolter graminées et herbacées. Live Instagram Animations -> Atelier / Cours Bois de Vincennes route de la Pyramide Paris 75012

