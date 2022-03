Pollen & Plancton Espace culturel du Bois fleuri Lormont Catégories d’évènement: Gironde

le mercredi 16 mars à 15:00

L’extraordinaire voyage de Kiki ! Kiki, jeune créature aquatique, contemple souvent le vaste plafond d’eau marquant les limites de son univers. Les drôles de bêtes et des objets en tombent parfois l’intriguent profondément. Elle décide de quitter son univers familier pour partir à l’aventure. Suivant les préceptes du recyclage et du do-it-yourself, Anne Careil a cousu l’ensemble des costumes du spectacle à partir de matériaux naturels glanés, d’objets recyclés, détournés ou voués au rebut. Ils font l’éloge de la beauté du monde dans sa diversité foisonnante ! Ce conte évoque les liens profonds qui nous unissent à l’ensemble du vivant. Il nous embarque dans un monde poétique et singulier, à la fois doux, loufoque, mystérieux et pourtant étrangement familier. > cie-andrea-cavale.wixsite.com/andreacavale [https://youtu.be/KwsFj9qYgTQ](https://youtu.be/KwsFj9qYgTQ) ### Programmation jeune public [[https://fr.calameo.com/read/0034373778d8b36bd4212?2](https://fr.calameo.com/read/0034373778d8b36bd4212?2)](https://fr.calameo.com/read/0034373778d8b36bd4212?2)

6 € / 3 €

Théâtre visuel d'ombres et de gestes par la compagnie Andréa Cavale. Espace culturel du Bois fleuri Place du 8 mai 1945 33310 Lormont

2022-03-16T15:00:00 2022-03-16T16:00:00

