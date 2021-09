Lille Médiathèque Jean Lévy Lille, Nord “Politiques du désordre. La police des manifestations en France” (Seuil) par Olivier Fillieule et Fabien Jobard Médiathèque Jean Lévy Lille Catégories d’évènement: Lille

Médiathèque Jean Lévy, le vendredi 19 novembre à 14:00

Deux sociologues, spécialistes depuis de nombreuses années des milieux policiers, analysent le durcissement de ces derniers à partir des années 2010. Ils mettent en évidence l’inféodation croissante des pouvoirs politiques contemporains à leurs corps de police, liée à l’impopularité des décisions antisociales. Les nombreux cas d’impunité policière confortent ainsi une idéologie d’extrême droite au sein des différents corps de police, dans le même temps où ils établissent une droitisation de plus en plus radicale des directions politiques.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

