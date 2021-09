Lille Médiathèque Jean Lévy Lille, Nord “Politiques de la littérature” par Alexandre Gefen et Jean-Claude Pinson Médiathèque Jean Lévy Lille Catégories d’évènement: Lille

Une puissante vague démocratique a transformé le régime de la littérature. La notion de grand art, en ce qu’elle peut avoir d’aristocratique, se trouve mise à mal. Alors que le divorce de l’artiste et du peuple fut longtemps le lot des avant-gardes, c’est aujourd’hui depuis les marges de l’industrie culturelle que naissent des pratiques littéraires dissidentes. La littérature n’est plus tant politique au sens où elle serait porteuse d’un message, que parce qu’elle est le lieu où apparaît un « poétariat » qui s’emploie à proposer de nouvelles formes de vie.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

