POLITIQUE TOC ! IUT d’Orsay, 4 avril 2022, Gif-sur-Yvette.

du lundi 4 avril au mercredi 6 avril à IUT d’Orsay

Savez-vous comment on “fabrique” un président ? Venez découvrir les coulisses de la grande cuisine démocratique, servie sur un plateau… de théâtre par les étudiant.es de la Troupe de l’IUT d’Orsay ! Grâce au CNFP, le Centre National de Formation de Président et à son équipe de choc vous saurez TOUT ce que vous n’avez JAMAIS voulu savoir sur la politique… et au-delà ! “Politique Toc” un spectacle qui questionne le réel avec humour et impertinence, écrit et mis en scène par Dexter Cramaix et Hélène Seretti.

Tarif étudiants : 2 euros / Autres publics : 4 euros

La troupe de l’IUT d’Orsay vous attend nombreux les 4, 5, 6 avril prochain pour vous présenter son nouveau spectacle !

IUT d’Orsay 13 avenue des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-04T20:00:00 2022-04-04T21:00:00;2022-04-05T20:00:00 2022-04-05T21:00:00;2022-04-06T18:30:00 2022-04-06T19:30:00