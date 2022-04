Politique de cohésion en Europe : l’avis de la société civile Conseil Économique,Social et Environnemental Catégorie d’évènement: Paris

**Le mardi 5 avril 2022, de 14h à 17h30, le Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) accueille une audition publique sur le thème de la cohésion en Europe, en partenariat avec le Comité Economique et Social européen (CES). L’événement se tiendra au CESE, à Paris, sur inscription.** La Commission européenne a adopté le 9 février 2022 son [8ème rapport](https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12835-Reduction-des-disparites-dans-l%E2%80%99UE-8e-rapport-sur-la-cohesion-economique-sociale-et-territoriale_fr) sur les progrès accomplis dans la **réduction des disparités économiques, sociales et territoriales dans l’Union européenne** et la manière dont les politiques nationales et européennes ont contribué à cet objectif. Pour faire suite à ce rapport, le Comité organisera, conjointement avec le Conseil économique, social et environnemental français, une audition à Paris, à la demande et sous l’égide de la présidence française, intitulée **Pour une politique de cohésion inclusive, durable, renforcée et efficiente en Europe : l’avis de la société civile européenne.** Cette audition fournira un apport important à la fois pour l’avis et pour les conclusions du Conseil que la présidence française préparera et adoptera lors de la seconde moitié de son mandat. Elle donnera aux représentant-e-s de la société civile l’occasion d’exprimer leurs points de vue sur cette problématique importante et de proposer des solutions possibles afin de parvenir à une reprise après la crise de la COVID-19. L’événement est organisé à Paris (au CESE, 9 Place d’Iéna) le **5 avril 2022, à 14:00** sous forme de **réunion hybride** – accessible via webstream (sans inscription) ou bien en présentiel (avec inscription).

