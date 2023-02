POLITEÏA – SOMMES-NOUS LIBRES OU BIEN ALIÉNÉS ? Petite salle du Théâtre Thionville Catégories d’Évènement: Moselle

2023-03-17 18:30:00 – 2023-03-17 19:30:00

Moselle Jamais nous n’avons été aussi libres, de penser, de nous exprimer, de nous déplacer. Et jamais, pourtant, nous n’avons été aussi aliénés¿: nous multiplions les dépendances, nous nous contraignons nous-mêmes au travail, nous nous précipitons tête baissée et yeux fermés vers notre fin, dans le grand effondrement dont nous sommes nous-mêmes la cause. Quel peut être alors le sens d’une telle liberté ? Ou plutôt : dans quel sens va-t-elle ? Avec Renaud Hétier (docteur en sciences de l’éducation et enseignant-chercheur à l’Université catholique de l’Ouest, spécialiste de l’anthropocène, auteur La liberté à corps perdu. Comment retomber sur terre) Petite salle du Théâtre 30 boulevard Foch Thionville

