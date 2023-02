POLITÉÏA – SOIRÉE INAUGURALE Thionville Catégories d’Évènement: Moselle

Thionville

POLITÉÏA – SOIRÉE INAUGURALE, 16 mars 2023, Thionville . POLITÉÏA – SOIRÉE INAUGURALE 63 boulevard Foch Thionville Moselle

2023-03-16 20:30:00 20:30:00 – 2023-03-16 Thionville

Moselle Avant-première L’Etabli, en présence du réalisateur Mathias Gokalp

Avec Swann Arlaud, Mélanie Thierry, Olivier Gourmet, … Quelques mois après mai 68, Robert, normalien et militant d’extrême-gauche, décide de se faire embaucher chez Citroën en tant que travailleur à la chaîne. Comme d’autres de ses camarades, il veut s’infiltrer en usine pour raviver le feu révolutionnaire, mais la majorité des ouvriers ne veut plus entendre parler de politique. Quand Citroën décide de se rembourser des accords de Grenelle en exigeant des ouvriers qu’ils travaillent 3 heures supplémentaires par semaine à titre gracieux, Robert et quelques autres entrevoient alors la possibilité d’un mouvement social. L’ETABLI est l’adaptation de l’illustre roman éponyme de Robert Linhart. Entrée libre et sur réservation dans la limite des places disponibles par téléphone. cinema.scala@mairie-thionville.fr +33 3 82 82 25 34 https://www.thionville.fr/scala Mathias Gokalp

Thionville

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Moselle, Thionville Autres Lieu Thionville Adresse 63 boulevard Foch Thionville Moselle Ville Thionville lieuville Thionville Departement Moselle

Thionville Thionville Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thionville/

POLITÉÏA – SOIRÉE INAUGURALE 2023-03-16 was last modified: by POLITÉÏA – SOIRÉE INAUGURALE Thionville 16 mars 2023 63 boulevard Foch Thionville Moselle Moselle thionville

Thionville Moselle