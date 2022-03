Politeia- Présidentielle 2022 – Retour sur la campagne électorale Médiathèque Marguerite Duras, 11 juin 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 11 juin 2022

de 11h00 à 12h30

gratuit

Pour cette saison 2021-2022, Politeia vous propose un cycle de conférences consacrées à l’élection présidentielle de mai 2022.

Présidentielle 2022 : Retour sur la campagne électorale

Clément Viktorovitch, enseignant en rhétorique à sciences po Paris, reviendra sur la campagne présidentielle, les différentes thématiques abordées et les éléments de langage employés par les candidats. Une conférence qui permettra de clore ce cycle de conférences sur l’élection présidentielle.

Politeia

Politeia est la première université populaire consacrée intégralement aux savoirs politiques. Elle donne la parole à des chercheurs ayant à cœur de proposer leur éclairage sur les grandes questions de l’actualité, et démontre qu’il est possible de transmettre, de manière plaisante et accessible, les savoirs indispensables pour comprendre la politique. Retrouvez Politeia chaque mois à la médiathèque Marguerite Duras (115 Rue de Bagnolet, Paris 20è) et sur Internet, où l’intégralité des contenus sont rediffusés librement. Politeia est un projet monté en partenariat avec le Centre d’Études Européennes et de Politique Comparé de Sciences Po et les bibliothèques de la ville de Paris.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet Paris 75020

3 : Porte de Bagnolet (Paris) (630m) 76 : Église Saint-Germain de Charonne / Pyrénées-Bagnolet (Paris) (65m)



Contact : 0155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-duras-1752 https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://twitter.com/DurasBib

Conférence

Date complète :

2022-06-11T11:00:00+01:00_2022-06-11T12:30:00+01:00

DR