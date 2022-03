Politeia- Présidentielle 2022 – L’abstention est-elle la grande gagnante de l’élection ? Médiathèque Marguerite Duras, 14 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 14 mai 2022

de 11h00 à 12h30

gratuit

Pour cette saison 2021-2022, Politeia vous propose un cycle de conférences consacrées à l’élection présidentielle de mai 2022.

Présidentielle 2022 : l’abstention est-elle la grande gagnante de l’élection ?

À chaque scrutin, qu’il soit local, régional ou national, l’abstention ne fait qu’augmenter. Si l’élection présidentielle est celle qui enregistre le plus haut taux de participation, il n’en reste pas moins que près d’un quart des électeurs (et encore plus chez les jeunes) ne se déplacent pas pour aller voter, dans un régime français pourtant hyper-présidentiel. Cela met évidemment en question la légitimité de ces élections : comment considérer comme légitime un président qui n’a été choisi que par 18% des électeurs ? Comment enrayer le phénomène de l’abstention, qui est, aujourd’hui, le premier « parti » de France ? Faut-il prendre en compte le vote blanc, ou rendre le vote obligatoire ? Ou bien, faut-il totalement refondre notre système politique, par exemple vers un scrutin proportionnel, afin de mieux prendre en compte la pluralité des opinions exprimées ?

Politeia propose ce mois-ci de revenir sur ces questions, qui touchent aux fondements de notre démocratie.

Politeia est la première université populaire consacrée intégralement aux savoirs politiques. Elle donne la parole à des chercheurs ayant à cœur de proposer leur éclairage sur les grandes questions de l’actualité, et démontre qu’il est possible de transmettre, de manière plaisante et accessible, les savoirs indispensables pour comprendre la politique. Retrouvez Politeia chaque mois à la médiathèque Marguerite Duras (115 Rue de Bagnolet, Paris 20è) et sur Internet, où l’intégralité des contenus sont rediffusés librement. Politeia est un projet monté en partenariat avec le Centre d’Études Européennes et de Politique Comparé de Sciences Po et les bibliothèques de la ville de Paris.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet Paris 75020

Contact : 0155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-duras-1752 https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://twitter.com/DurasBib

