Pour cette saison 2021-2022, Politeia vous propose un cycle de conférences consacrées à l’élection présidentielle de mai 2022. Politeia – présidentielle 2022 L’État sert-il encore à quelque chose ? Depuis deux ans, la crise sanitaire a conduit au renforcement des pouvoirs et des prérogatives de l’État et, conséquemment, à son rejet par une partie de la population. La crise a ainsi remis en avant une question politique fondamentale : à quoi sert l’État ? Quel(s) but(s) doit-il poursuivre, et peut-il y parvenir ? Faut-il peu, ou beaucoup d’Etat ? Finalement, l’Etat sert-il encore à quelque chose, ou bien est-il obsolète, voire contre-productif ? En ce week-end électoral, Politeia vous propose quelques pistes de réflexion issues de la philosophie politique. Conférence menée par Alice de Rochechouart, docteure en philosophie, École Pratique des Hautes Études Politeia Politeia est la première université populaire consacrée intégralement aux savoirs politiques. Elle donne la parole à des chercheurs ayant à cœur de proposer leur éclairage sur les grandes questions de l’actualité, et démontre qu’il est possible de transmettre, de manière plaisante et accessible, les savoirs indispensables pour comprendre la politique. Retrouvez Politeia chaque mois à la médiathèque Marguerite Duras (115 Rue de Bagnolet, Paris 20è) et sur Internet, où l’intégralité des contenus sont rediffusés librement. Politeia est un projet monté en partenariat avec le Centre d’Études Européennes et de Politique Comparé de Sciences Po et les bibliothèques de la ville de Paris. Médiathèque Marguerite Duras 115 rue de Bagnolet Paris 75020 Contact : 0155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://twitter.com/DurasBib?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor Concert

