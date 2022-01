Politeia – Les partis politiques ont-ils encore un sens ? Médiathèque Marguerite Duras, 12 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 12 mars 2022

de 11h00 à 12h30

gratuit

Pour cette saison 2021-2022, Politeia vous propose un cycle de conférences consacrées à l’élection présidentielle de mai 2022.

Politeia – Présidentielles 2022

Les partis politiques ont-ils encore un sens ?

L’élection de 2017 a été marquée par l’effondrement des partis politiques traditionnels. Le PS a connu la pire débâcle de son histoire ; les Républicains ont été entachés par plusieurs scandales qui les ont durablement affectés. En parallèle, le parti LREM a remporté une large victoire, alors même qu’il n’existait que depuis un an et ne possédait aucune base électorale ou militante. En 2022, les deux grands partis ne se sont pas tout à fait relevés, et LREM reste sur la première marche – mais n’existe qu’autour de la personne d’Emmanuel Macron.

Ainsi, la vie politique française semble de plus en plus s’organiser autour de personnalités politiques charismatiques, au détriment des grands partis traditionnels. En effet, le Rassemblement National demeure le parti des Le Pen, la France Insoumise celui de Jean-Luc Mélenchon, et, bien sûr, le tout nouveau parti Reconquête celui d’Eric Zemmour.

Dans ce cadre, les partis politiques ont-ils encore un sens en France ? Ou le régime présidentiel français de la 5ème république mène-t-il inéluctablement à un effritement du statut des partis politiques ?

Conférence menée par Rémi Lefebvre, Politiste à l’Université de Lille

POLITEIA

Politeia est la première université populaire consacrée intégralement aux savoirs politiques. Elle donne la parole à des chercheurs ayant à cœur de proposer leur éclairage sur les grandes questions de l’actualité, et démontre qu’il est possible de transmettre, de manière plaisante et accessible, les savoirs indispensables pour comprendre la politique.

Retrouvez Politeia chaque mois à la médiathèque Marguerite Duras (115 Rue de Bagnolet, Paris 20è) et sur Internet, où l’intégralité des contenus sont rediffusés librement.

Politeia est un projet monté en partenariat avec le Centre d’Études Européennes et de Politique Comparé de Sciences Po et les bibliothèques de la ville de Paris.

Médiathèque Marguerite Duras 115 rue de Bagnolet Paris 75020

Contact : 0155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-duras-1752 https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://twitter.com/DurasBib?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

Date complète :

