2023-03-18 15:00:00 15:00:00 – 2023-03-18 16:00:00 16:00:00 Thionville

Moselle Thionville Moselle 0 EUR La liberté est un des grands thèmes poétiques et à l’image de Paul Éluard, beaucoup d’hommes et de femmes écrivent son nom. Entre poésie en vers libre ou nécessité d’écrire pour se libérer du joug des oppressions, trois auteurs d’aujourd’hui témoignent ici de ce qui relie la poésie à la liberté. Avec Rim Battal (journaliste, artiste et poétesse franco-marocaine), Franck Doyen (poète et écrivain lorrain, coordinateur du Festival Poema) et Omar Youssef Souleimane (journaliste, écrivain et poète franco-syrien). culture@mairie-thionville.fr +33 3 82 80 17 30 https://www.thionville.fr/politeia Ville de Thionville

