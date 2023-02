POLITÉÏA – EST-ON LIBRE DE DESSINER CE QU’ON VEUT ET DE RIRE DE TOUT ? Thionville Catégories d’Évènement: Moselle

Thionville

POLITÉÏA – EST-ON LIBRE DE DESSINER CE QU’ON VEUT ET DE RIRE DE TOUT ?, 17 mars 2023, Thionville . POLITÉÏA – EST-ON LIBRE DE DESSINER CE QU’ON VEUT ET DE RIRE DE TOUT ? 30 boulevard Foch Thionville Moselle

2023-03-17 16:30:00 16:30:00 – 2023-03-17 18:00:00 18:00:00 Thionville

Moselle Impossible de parler de liberté sans évoquer celle de ces dessinateurs et journalistes qui risquent parfois leur vie (comme ceux de Charlie Hebdo en 2015) pour un dessin, un papier ou un fou rire. Huit ans après ce massacre dans une rédaction, qu’en-est-il de la liberté d’expression dans notre pays ? Avec Agathe André (ancienne journaliste à Charlie Hebdo et France Inter, présidente de Dessinez Créez Liberté, association d’éducation aux médias, au dessin de presse, à la caricature et à la citoyenneté, fondée par Charlie Hebdo et SOS Racisme en 2015), Pierrick Juin (dessinateur de presse à Charlie Hebdo) et Guy Konopnicki (journaliste – Libération, Le Matin de Paris, France Culture – et écrivain, chroniqueur à Marianne). culture@mairie-thionville.fr +33 3 82 83 01 24 https://www.thionville.fr/politeia Thionville

