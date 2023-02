POLITÉÏA – DE LA LIBERTÉ DE CIRCULER ET DE S’EXILER Cour des Capucins Thionville Catégories d’Évènement: Moselle

Moselle La liberté de circulation est le droit pour tout individu de se déplacer librement dans un pays, de quitter celui-ci et d’y revenir. Elle est garantie par l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme depuis 1948. Sauf que cette liberté n’est pas absolue, qu’elle fait l’objet de restrictions et de controverses malsaines. Trois voix pour témoigner et comprendre. Avec Camille Schmoll (géographe spécialiste des migrations, autrice du livre Les Damnées de la mer), Omar Youssef Souleimane (poète, journaliste et écrivain syrien exilé en France) et Catherine Wihtol de Wenden (politologue, directrice de recherche émérite au CNRS et à Sciences Po et membre des conseil d’orientation et d’administration du Musée de l’histoire de l’immigration). culture@mairie-thionville.fr +33 3 82 82 25 05 https://www.thionville.fr/politeia Cour des Capucins Casino municipal Thionville

