Soirée Quai Dégust Polisot Aube

Début : 2024-01-31 19:00:00

L’Aiguillage vous propose de nouveau une soirée « Quai Dégust ».

Au programme ce mois-ci : Découverte de la Brasserie Thibord.

Animée par Clémence et Thimothée, Brasseurs.

Pour lancer cette nouvelle année, Quai Dégust’ vous propose de changer du vin et du champagne (grandement consommés pendant les fêtes) et vous emmène (re)découvrir quelques cuvées de nos amis et brasseurs locaux : La brasserie Thibord.

Clémence et Timothée de la brasserie Thibord, brasserie située dans le pays d’Othe ont à coeur de brasser des bières au caractère marqué pour faire découvrir au consommateur toutes les saveurs, les couleurs, les styles que ce breuvage ancestral renferment !

25 Eur.

3 place de la gare

Polisot 10110 Aube Grand Est contact@assoquaidesarts.fr



L’événement Soirée Quai Dégust Polisot a été mis à jour le 2024-01-15 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne