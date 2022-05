Poliothon Hesdin Hesdin Catégorie d’évènement: Hesdin

Hesdin Pas-de-Calais Hesdin Ce dimanche 15 mai, le Rotary Club Hesdin 7 Vallées organise un Poliothon pour une deuxième édition !

Au programme :

– Balade cycliste autour d’Hesdin, 31km, 2h.

– Visite guidée de la ville, 2h.

– Circuit pédestre en forêt, 7km, 2h.

– Animations musicales, lâcher de ballons, buvette en journée.

Restauration sur place : Paëlla + dessert (hors boissons) 10€/pers.

