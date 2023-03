Visitez la « Maison Polinno » ! polinno, 31 mars 2023, Chandolas.

Visitez la « Maison Polinno » ! 31 mars – 2 avril polinno

Les métiers d’art subliment nos quotidiens !

Le Polinno en fait la preuve en conviant 17 professionnels des métiers d’art à recréer des espaces de vie familiers avec leurs créations : une salle à manger, une chambre, un cabinet de toilette et même une rue de village !

La Maison Polinno ainsi conçue met en scène la singularité du travail de professionnels des métiers d’art qui vivent à deux pas de chez nous et fabriquent, loin des standards industriels, des objets utilitaires et de décoration.

Des arts de la table au nid douillet, en passant par la parure et l’espace public, découvrez un monde infini de créations issues de savoir-faire très divers : tournage sur bois, peinture sur mobilier, verre soufflé, création textile, vannerie, céramique, maroquinerie etc.

polinno 24 route des plots 07230 chandolas Chandolas 07230 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.polinno.art »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 49 78 81 82 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@polinno.art »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/polinno.art »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Maison Espace public

Aurélien Lambert