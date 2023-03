Visite d’atelier de céramique, rencontre avec l’artisan / Boutique collective métiers d’arts locaux polinno, 31 mars 2023, Chandolas.

Venez visiter mon atelier à l’occasion des JEMA. Artisan d’art céramiste et naturaliste, je travaille la porcelaine et le grès au tour, au modelage et estampage. En m’inspirant des petites merveilles de la nature que j’observe quotidiennement, pour travailler l’argile, je cherche via une approche artistique à sensibiliser le public au vivant. Mon atelier sera ouvert tout le weekend et je pourrai vous présenter mon univers et mon inspiration, mon matériel, et mes dernières créations !

Sur place se trouve également un autre atelier d’artisan (peintre sur mobilier) ainsi qu’ une boutique collective de métiers d’arts locaux ouverte à l’année. Pour l’occasion 17 artisans d’art exposeront leurs créations : bois, métal, textiles, ceramiques, sérigraphie, verre, tapisserie, etc.

polinno 24 route des plots 07230 chandolas Chandolas 07230 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://le-terrier-de-la-hase.jimdosite.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0669927288 »}, {« type »: « email », « value »: « zaelray@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Elsa Ray