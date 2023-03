Atelier Boutique polinno, 27 mars 2023, Chandolas.

Atelier Boutique 27 mars – 2 avril polinno

Venez découvrir mon atelier !

Je vous offre ma passion et ma créativité pour valoriser et donner un nouveau look à vos meubles, j’offre aussi une seconde vie à du mobilier chiné que j’expose et vends à mon atelier.

Je m’inspire de différents styles et travaille avec des matériaux variés comme la peinture, le papier peint ou encore des clous tapissiers. Venez découvrir mon travail et peut-être trouver le meuble de vos rêves.

4 bonnes raisons pour découvrir mon travail :

– Votre meuble à une valeur sentimentale mais n’est plus en accord avec votre intérieur.

– Vous avez choisi un geste éco-responsable : relooker plutôt que d’acheter.

– Vous avez le désir d’avoir une pièce unique qui correspond précisément à vos envies.

– Vous voulez rester dans le local et l’artisanal.

Vous trouverez aussi sur place une boutique associative ou seront exposées des créations artisanales Ardéchoises.

Enfin, vous pourrez aussi découvrir dans mon atelier mes tableaux « nature et galets ».

polinno 24 route des plots 07230 chandolas Chandolas 07230 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « meubleetautrement@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0633101060 »}, {« type »: « link », « value »: « http://meubleetautrement.jimdosite.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T09:00:00+02:00 – 2023-03-27T17:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

artisan peintre

Buffet à 2 corps relooké