POLINN mosaïque Courseulles-sur-Mer, samedi 6 avril 2024.

POLINN mosaïque Courseulles-sur-Mer Calvados

Samedi

Venez découvrir la mosaïque dans mon atelier situé à Courseulles-sur-Mer. Mon atelier sera ouvert au sein du Tiers Lieu Au Charbon et vous pourrez prendre connaissance de la matière travaillée ainsi que des outils. Je vous expliquerai des différentes techniques de préparation et de pose. Une fresque participative sera ouverte à tous afin de créer une oeuvre collaborative qui sera affichée et diffusée sur les réseaux. Vous pourrez ainsi contribuer à une composition collective ! Venez sans hésiter !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

4 Rue Émile Héroult

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie polinn.atelier@gmail.com

