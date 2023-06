Collabeau POLIKARPOV Marseille, 17 juin 2023, Marseille.

Collabeau Samedi 17 juin, 20h30 POLIKARPOV Entrée libre

Time for a drink and some music !

Le soleil est là, la chaleur se fait ressentir de jour en jour et l’heure de l’été et des apéros est de retour !

Et comme il est toujours plus agréable de boire son cocktail ou sa bière en musique l’équipe du Polikarpov pense à vous dès ce vendredi !

Et donc vous l’avez compris, les Dj sets du Polikarpov reprennent du service.

C’est avec le duo COLLABEAU que nous danserons sur notre belle terrasse ce Samedi 17 Juin.

Composé de Lo Karma et Tom Selekt, fervents activistes de la scène électronique « Aix/Marseille » depuis maintenant une bonne dizaine d’années, ils ont su au fil des années s’imposer grâce a leur technique et a un style qui leur est propre.

Un style unique, oscillant entre electro / teck House, au groove incontestable et une Techno des plus hypnotique, intelligente et racée.

Un mélange des genres qui ne vous ne vous laissera pas indifférent, soyez en sur. Ils ont également pu jouer aux cotés d’artistes tels que JEFF MILLS, SVEN VATH, MATTHEW JOHNSON, CARL CRAIG, MOODYMANN, SONJA MOONEAR, RADIOSLAVE, STEVE RACHMAD, et bien d’autres..

Si vous connaissez la maison vous savez sans doute que l’happy hour vous attend de 19h00 à 21h00 !

ENTRÉE LIBRE

LGBTQIA+ friendly

Toute discrimination ou comportement inapproprié entraînera une exclusion immédiate

POLIKARPOV 24 cours honoré d’estiennes d’orves, 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T20:30:00+02:00 – 2023-06-18T01:30:00+02:00

