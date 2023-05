Sunday Sun-Set : Sun & Maghyv POLIKARPOV, 28 mai 2023, Marseille.

Sunday Sun-Set : Sun & Maghyv Dimanche 28 mai, 21h30 POLIKARPOV Entrée libre

Ce Dimanche 28 Mai, veille de jour férié, nous recevons les artistes SUN & MAGHYV pour une soirée vernissage en musique.

Artiste autodidacte, MAGHYV née et adoptée à Dakar (Sénégal) développe très jeune une passion pour l’art grâce à ses parents, eux-mêmes artistes. Elle arpente dès son plus jeune âge les musées et expositions à l’étranger et en France avec sa famille.

L’artiste, dans la recherche de ses origines et sa volonté de reconnexion avec sa terre natale va dépeindre des personnages noirs et les mettre en scène au travers de concepts.

Elle sera présente avec nous pour le vernissage de son exposition « concepts ».

Artiste Touche à tout, dj, danseuse performeuse, iel met en place par le biais de SUN des safe spaces pour que les Afro Queers et les êtres funky & lumineux.ses puissent briller, connecter et twerker dans la paix du Christ.

Si vous connaissez la maison vous savez sans doute que l’happy hour vous attend de 19h00 à 21h00 !

Cocktails and long drinks

Beer and Wine

Soft and Juice

Adresse : Polikarpov Bar, 24 cours honoré d’Estiennes d’orves

Horaires du dj set : 21h30 – 01h30

ENTRÉE LIBRE

LGBTQIA+ friendly

Toute discrimination ou comportement inapproprié entraînera une exclusion immédiate

POLIKARPOV 24 cours honoré d'estiennes d'orves, 13001 Marseille

