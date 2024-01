Les imagineurs Salle des fêtes Poligny, vendredi 2 février 2024.

Les imagineurs Salle des fêtes Poligny Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 18:00:00

fin : 2024-02-02

A partir de 4 ans / Durée : 35 min

CIE C’EST CA QUI EST CA ! « LES IMAGINEURS »

Après les succès de « Mes boîtes » et « Et maintenant ? », Elodie Happel et Lionel Thomas de la Compagnie C’est ça qui est ça ! reviennent avec leur duo musical et théâtral pour une nouvelle création captivante : « Les Imagineurs ».

Dans ce spectacle à la fois drôle et tendre, laissez-vous porter dans un voyage enchanté où l’imagination règne en maître. Avec leurs inventions loufoques, « Les Imagineurs » vous rappelleront que tout est possible lorsque l’on laisse libre cours à son imagination.

EUR.

Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre

Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté accueil@lemoulinjura.fr



L’événement Les imagineurs Poligny a été mis à jour le 2024-01-10 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA