« Polifonia », groupe Barrut Jardin de Verre Cholet, vendredi 5 avril 2024.

« Polifonia », groupe Barrut Composé de 3 chanteuses, 4 chanteurs et un percussionniste, venus des rives du nord de la Méditerranée, Barrut sillonne les routes, et les c(h)œurs battent. Vendredi 5 avril, 20h30 Jardin de Verre Payant, sur réservation

Début : 2024-04-05T20:30:00+02:00 – 2024-04-05T21:50:00+02:00

Fin : 2024-04-05T20:30:00+02:00 – 2024-04-05T21:50:00+02:00

MUSIQUE

Composé de 3 chanteuses, 4 chanteurs et un percussionniste, venus des rives du nord de la Méditerranée, Barrut sillonne les routes, et les c(h)œurs battent. On reste suspendu à leurs lèvres, se balançant sans peur en équilibre, à l’écoute des chants puissants qu’ils murmureront à nos âmes. Ne cherchez pas à comprendre et enivrez-vous de cette polyphonie occitane.

Les sept voix qui s’élèvent dans une harmonie subtile, une puissance émotionnelle forte, puisent leurs ressources dans l’origine des chants polyphoniques qu’elles fusionnent aux rythmes puissants de percussions affûtées et taillées dans la roche. Et après dix années d’existence et plus de 400 concerts, Barrut continue son travail d’exploration affinant et affirmant toujours plus une identité singulière, d’une polyphonie à la fois actuelle et sans âge.

Teaser vidéo

Vendredi 05/04 | 20h30

Durée : 1h20

Tarif : de 20 € à 10 € (pour connaître le détail des tarifs, rendez-vous sur notre site Internet)

Tout public

À l’accueil/billetterie du Jardin de Verre

Par téléphone au 02 41 65 13 58

Sur le site Internet : https://www.jardindeverre.fr

© Barrut