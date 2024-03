Polifonia Barrut Concert C³ Le Cube Douvres-la-Délivrande, dimanche 7 avril 2024.

Polifonia Barrut Concert C³ Le Cube Douvres-la-Délivrande Calvados

Une force brute, des polyphonies enivrantes…

Polifonia , c’est une histoire racontée sur scène, un récit captivant. La bête du Barrut emporte le public dans une épopée ou diverses émotions s’entremêlent. Des souvenirs d’enfances, les joies et affres de l’existence, nos parts plus sombres. Barrut propose de mettre en lumière la poésie résolument humaine de sa bête et de son regard engagé sur le monde. Les voix accompagnent ce voyage initiatique, à coup de percussions puissantes et organiques, une énergie parfois proche de la transe. On reste, suspendu à leurs lèvres, se balançant sans peur en équilibre, à l’écoute des chants qu’ils murmureront à nos âmes.

Les 7 voix qui s’élèvent dans une harmonie subtile, une puissance émotionnelle forte, puisent leurs ressources dans l’origine des chants polyphoniques. Avec ses compositions originales imprégnées de la vigueur du chant populaire, Barrut tire sa fièvre et l’expression de sa révolte dans une musique sans cesse tendue au-dessus de la folie du monde.

Impliquées dans le mouvement des polyphonies traditionnelles et des musiques actuelles, l’énergie et la douceur de la musique de BARRUT cheminent dans cet interstice grisant, festif et subversif, de tous temps malmené et de tous temps investi la poésie… Après 10 années d’existence et plus de 400 concerts, Barrut continue son travail d’exploration, d’introspection et d’expression, affinant et affirmant toujours plus la singularité de son verbe et de sa musicalité, et donnant vie à une polyphonie unique, à la fois actuelle et sans âge.

Si vous tendez l’oreille, vous y entendrez de nombreux secrets que seules les vieilles langues, comme l’Occitan, murmurent.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 18:00:00

fin : 2024-04-07 19:15:00

C³ Le Cube 3, Allée du Temps Libre

Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie billetterie@c3lecube.fr

L’événement Polifonia Barrut Concert Douvres-la-Délivrande a été mis à jour le 2024-03-12 par Calvados Attractivité