Polichinelle et fils – Théâtre Pas Sage

Polichinelle et fils – Théâtre Pas Sage, 29 avril 2022, . Polichinelle et fils – Théâtre Pas Sage

2022-04-29 15:30:00 – 2022-04-29 16:10:00 EUR 5 5 Nouveau spectacle à partir de 4 ans, sur réservation.

Polichinelle va donner la meilleure des éducations à son fils.

s’en suivra force gags, rythme endiablé et bien sûr « le politiquement correct » sera banni d’entrée de jeu. Mais quand on vient voir Polichinelle, s’attend on à autre chose?? Nouveau spectacle à partir de 4 ans, sur réservation.

Polichinelle va donner la meilleure des éducations à son fils.

s’en suivra force gags, rythme endiablé et bien sûr « le politiquement correct » sera banni d’entrée de jeu. Mais quand on vient voir Polichinelle, s’attend on à autre chose?? Nouveau spectacle à partir de 4 ans, sur réservation.

Polichinelle va donner la meilleure des éducations à son fils.

s’en suivra force gags, rythme endiablé et bien sûr « le politiquement correct » sera banni d’entrée de jeu. Mais quand on vient voir Polichinelle, s’attend on à autre chose?? dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville