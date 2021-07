Paris Musée de la préfecture de police Paris Police et Identité : de la carte administrative à la biométrie, l’identification des individus Musée de la préfecture de police Paris Catégorie d’évènement: Paris

En commémoration du centenaire de la création de la carte d’identité par le préfet de Police Robert Leullier, les Archives de la préfecture de Police ont réalisé, au sein du musée, une exposition sur la carte nationale d’identité. Avec notre guide conférencière, entrez dans l’histoire de la police confrontée à la nécessaire identification des populations migratoires, des victimes, et des criminels.

Entre police politique et police scientifique, de la carte administrative à la biométrie : la police confrontée à l'identification des individus

Musée de la préfecture de police
4 rue de la Montagne-Sainte-Geneviève (3e étage)
75005 Paris

18-19 septembre 2021, 13:30-14:30

