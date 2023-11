LA FAMILLE – VYTO POLEN Mende, 13 décembre 2023, Mende.

Mende,Lozère

CONCERT HIP HOP

Lors de cette soirée, en première partie, les jeunes de l’UEMO et du CER de Mende présenteront leur clip ‘La Famille’, création montée de A à Z avec les artistes Cléon (texte), Cisco (beatmaking, enregistrement et mixage), Claire Wei….

2023-12-13 fin : 2023-12-13 . EUR.

POLEN rue Albert Einstein

Mende 48000 Lozère Occitanie



HIP HOP CONCERT

Opening the evening, young people from the UEMO and CER de Mende will present their video clip ‘La Famille’, created from A to Z with the artists Cléon (text), Cisco (beatmaking, recording and mixing), Claire Wei…

CONCIERTO DE HIP HOP

Para abrir la velada, los jóvenes de la UEMO y del CER de Mende presentarán su videoclip « La Famille », una creación realizada de principio a fin por los artistas Cléon (texto), Cisco (beatmaking, grabación y mezcla), Claire Wei…

HIP-HOP-KONZERT

An diesem Abend werden im ersten Teil die Jugendlichen der UEMO und des CER in Mende ihren Clip « La Famille » vorstellen, eine Kreation, die von A bis Z mit den Künstlern Cléon (Text), Cisco (Beatmaking, Aufnahme und Mix), Claire Wei…

Mise à jour le 2023-11-15 par 48 – OT de Mende