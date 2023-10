Vide ta chambre Pôle touristique Savignac-Lédrier Catégories d’Évènement: Dordogne

Savignac-Lédrier Vide ta chambre Pôle touristique Savignac-Lédrier, 18 novembre 2023, Savignac-Lédrier. Savignac-Lédrier,Dordogne Jouets, livres, consoles de jeux, vêtements d’enfants, puériculture…

Buvette et restauration..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 17:00:00. .

Pôle touristique rue Simone Degrèze

Savignac-Lédrier 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Toys, books, games consoles, children’s clothes, childcare…

Refreshments and snacks. Juguetes, libros, videoconsolas, ropa infantil, puericultura…

Refrescos y comida. Spielzeug, Bücher, Spielkonsolen, Kinderkleidung, Kinderpflege…

