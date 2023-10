Résilience, le jeu sérieux de la Gironde Pôle territorial de solidarité Talence, 18 octobre 2023, Talence.

Résilience, le jeu sérieux de la Gironde Mercredi 18 octobre, 13h30 Pôle territorial de solidarité Sur inscription

Le jeu sérieux de la résilience est un jeu coopératif permettant d’appréhender les risques à l’échelle du territoire girondin et de réfléchir en équipe à des actions résilientes pour atténuer et s’adapter face à une accélération de stress et de chocs liés aux changements environnementaux et sociétaux.

Pôle territorial de solidarité 226 cours Gambetta Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T13:30:00+02:00 – 2023-10-18T15:30:00+02:00

