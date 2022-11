12ème Université buissonnière des Arts de la Rue Pôle Territorial de la Presqu’île de Caen, 28 novembre 2022, Caen.

12ème Université buissonnière des Arts de la Rue 28 – 30 novembre Pôle Territorial de la Presqu’île de Caen

Pôle Territorial de la Presqu’île de Caen Presqu’île de Caen Caen 14000 Calvados Normandie

Une université Buissonnière, c’est le temps des retrouvailles et des réflexions sur nos pratiques et notre profession. Pour cette 12ème édition on vous propose de commencer avec THIERRY PAQUOT, philosophe et essayiste, qui s’intéresse à «l’objet ville» depuis plusieurs années. Il est l’auteur d’une soixantaine d’ouvrages sur les villes et l’urbanisation planétaire, la philosophie de l’écologie et les utopies, notamment : , , , ou plus récemment …



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-28T14:00:00+01:00

2022-11-30T14:00:00+01:00

Délégation nationale des arts de la rue