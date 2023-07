Immersion au coeur de l’entrepreneuriat collectif et de l’innovation sociale : Une collaboration France-Québec Pole Territorial de Coopération Sud Aquitaine Tarnos, 16 octobre 2023, Tarnos.

Le contexte

En 2018, à l’occasion d’une visite en France de Carine Perron, directrice du CERESO, un partenariat de transfert international informel est né avec le Pôle territorial de Coopération économique (PTCE). Ce partenariat a depuis été nourri par de nombreux échanges orientés principalement autour des activités de deux incubateurs : celui du CERESO, L’Espace412, créé en 2018, et celui du PTCE, le Tube à ESS’ai, Incubateur Territorial d’économie Sociale Et Solidaire (ESS) sud Aquitaine, créé en 2017 et dédié au développement de projets territoriaux d’économie sociale. Les échanges partenariaux ont permis de comprendre les forces de chacun, leur complémentarité et la pertinence d’une collaboration à long terme afin de formaliser le transfert des pratiques. C’est la stratégie d’internationalisation du CERESO qui a initialement permis ce partenariat. En vue de poursuivre leur relation partenariale, les deux organismes autofinancés ont déposé une demande de soutien financier au programme Parcours numérique Québec-France; les démarches ont permis au Pôle territorial de Coopération économique (PTCE) de dépêcher une mission au Québec en novembre 2022.

La mission en France à Tarnos et à La Rochelle

La mission en France du CERESO et de son partenaire est appelée à se dérouler en deux temps. Le premier s’intéresse aux relations entre le PTCE et le CERESO du 16 au 21 octobre 2023. Le second s’articule autour des Assises franco-québécoises de la coopération décentralisée, qui auront lieu les 23 et 24 octobre à La Rochelle.

Du 16 au 21 octobre à Tarnos avec les acteurs du PTCE, les objectifs des échanges:

• Consolider et signer l’entente entre le CERESO et Le Tube à ESS’ai

• Identifier une façon dont les deux incubateurs pourraient travailler à distance avec les gestionnaires des différents projets incubés (communauté de pratique, coanimation, etc.)

• Réaliser des visites de prospection en lien avec la mobilité d’étudiant·es (Association habitat jeunes de Pau Pyrénées, Association habitat jeunes Sud Aquitaine)

• Réaliser des sessions de travail afin de construire des passerelles entre le CERESO, ses partenaires de l’écosystème de l’innovation sociale et ceux du Pôle Territorial de Coopération Sud Aquitaine

• S’inspirer du modèle de développement territorial du PTCE sud aquitaine et rencontrer ses acteur·trices (ex. : La SCIC Pau Pyrénées) afin d’évaluer la faisabilité de l’implanter dans la région de Lanaudière

• Réaliser des présentations en lien avec des projets en cours : École entreprise; En marche vers la quête paritaire au Québec : Par tous. Pour tous; et présentation de la grille de caractérisation des projets d’innovation sociale du Réseau québécois en innovation sociale (RQIS)

Assises franco-québécoises de la coopération décentralisée

Les « Assises franco-québécoises de la coopération décentralisée » réunissent des élu·es locaux et régionaux du Québec et de la France, dans le but de mieux coordonner leurs actions de coopération. Ces assises se tiennent en alternance au Québec et en France. Les objectifs poursuivis par le CERESO dans le cadre des Assises sont de/d’ :

• Présenter des projets portant ou ayant une incidence sur un ou plusieurs des enjeux transversaux prioritaires de la relation Québec-France:

• Aborder les thèmes Innovation, Jeunesse, Numérique, Égalité femmes-hommes

• Exporter le savoir-faire du CERESO et faire rayonner l’expertise développée dans les milieux collégiaux

• S’inspirer des pratiques dans le reste de la France

• S’ouvrir vers d’autres types de partenariats

• Proposer une présentation conjointe PTCE – CERESO en lien avec les thématiques retenues pour les Assises

Cette mission est possible grâce à la contribution financière du Cégep régional de Lanaudière, du ministère de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien à la mobilité professionnelle des cégeps géré par la Fédération des cégeps et de Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ).

