Quelle place pour l'Europe dans le Monde de 2023 : Forces et Fragilités ?
Mardi 7 mars, 20h30
Pôle Territorial de Coopération Associative de la Presqu'île de Caen, Caen

Entrée libre, sur inscription

avec Bertrand Badie, Professeur émérite (Sciences Po Paris), associé au Centre d'études et de recherches internationales (CERI)

http://www.coop-presquile-caen.fr/ L’histoire de l’Europe joue avec celle de la mondialisation : échanges commerciaux et culturels, héritages coloniaux, communauté internationale structurée par une conception eurocentrée des relations internationales et par la notion (tout aussi eurocentrée) d’État…

Dans le contexte d’une mondialisation qui a radicalement changé de sens et d’équilibres, l’Europe tente de s’adapter. Elle se découvre le besoin de réinventer sa vision du monde, son rôle, voire de se réinventer elle-même.

Comment une Europe habituée à être centrée sur elle-même, peut-elle entrer dans un monde globalisé ?

