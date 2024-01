TRAIT(S) POLE SUD St Vincent De Tyrosse, 21 février 2024, St Vincent De Tyrosse.

Inspirée par la figure du cercle et par les œuvres de célèbres peintres abstraits (Kandinsky, Miro…), la compagnie SCoM nous offre une exploration insolite et plastique entre couleurs, formes poétiques et sonorités douces pour initier les tout-petits à l’art du cirque. Au milieu de l’espace de jeu, des images se forment : des figures, des animaux… Il faudra être vif pour les repérer ! Une ôde au désir de s’exprimer et au plaisir d’inventer ! Tout public à partir de 3 ans

Tarif : 8.00 – 8.00 euros.

Début : 2024-02-21 à 15:00

Réservez votre billet ici

POLE SUD VOIE ROMAINE 40230 St Vincent De Tyrosse 40