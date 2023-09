Clara Ysé Pôle Sud Saint-Vincent-de-Tyrosse, 5 avril 2024, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse,Landes

Clara Ysé, c’est, d’emblée, une voix. Une voix qui soulève le sable, qui traverse le feu, transperce la nuit, franchit en souveraine des continents de sentiments et transporte avec elle la douleur autant que ses remèdes..

2024-04-05 fin : 2024-04-05 . .

Pôle Sud

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Clara Ysé is, from the outset, a voice. A voice that lifts the sand, cuts through the fire, pierces the night, crosses continents of feeling like a sovereign, and carries with her both pain and its remedies.

Clara Ysé es, desde el principio, una voz. Una voz que levanta la arena, corta el fuego, atraviesa la noche, cruza continentes de sentimientos como una soberana, y lleva consigo tanto el dolor como sus remedios.

Clara Ysé ist von Anfang an eine Stimme. Eine Stimme, die Sand aufwirbelt, durch Feuer geht, die Nacht durchdringt, Kontinente der Gefühle überquert und Schmerz und Heilmittel mit sich trägt.

Mise à jour le 2023-09-25 par OTI LAS