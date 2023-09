Elle tourne Pôle Sud Saint-Vincent-de-Tyrosse, 9 décembre 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse,Landes

Sous une tente en forme d’igloo où s’animent des dessins et des lanternes magiques, Sol Hess et Frederick Cazaux s’amusent avec une centaine de boîtes à musique. L’occasion de redécouvrir des grands airs classiques de Debussy, Chopin, Vivaldi… Un premier spectacle pour les petits tout en poésie..

Pôle Sud

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



In a tent shaped like an igloo, where drawings and magic lanterns come to life, Sol Hess and Frederick Cazaux play with a hundred music boxes. A chance to rediscover the great classical tunes of Debussy, Chopin, Vivaldi? A poetic first show for the little ones.

En una carpa con forma de iglú, donde cobran vida dibujos y linternas mágicas, Sol Hess y Frederick Cazaux tocan con un centenar de cajas de música. Una oportunidad para redescubrir las grandes melodías clásicas de Debussy, Chopin y Vivaldi? Un poético primer espectáculo para los más pequeños.

In einem igluartigen Zelt, in dem Zeichnungen und magische Laternen zum Leben erweckt werden, spielen Sol Hess und Frederick Cazaux mit hundert Spieldosen. Eine Gelegenheit, die großen klassischen Melodien von Debussy, Chopin und Vivaldi wiederzuentdecken Eine poetische Erstaufführung für Kinder.

