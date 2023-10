Conférence la place de la musique dans l’éveil du tout-petit Pôle Sud Saint-Vincent-de-Tyrosse, 9 novembre 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse,Landes

L’association Cmr Landes vous propose de rencontrer Philippe BOUTELOUP, musicien et formateur pour l’association Musique et Santé, il a publié aux éditions érès « Des musiciens et des bébés »..

2023-11-09 fin : 2023-11-09 21:00:00. EUR.

Pôle Sud voie romaine

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Cmr Landes association invites you to meet Philippe BOUTELOUP, musician and trainer for the Musique et Santé association, who has published « Des musiciens et des bébés » (Editions Érès).

La asociación Cmr Landes le invita a conocer a Philippe BOUTELOUP, músico y formador de la asociación Musique et Santé. Es autor de « Des musiciens et des bébés », publicado por Érès.

Der Verein Cmr Landes schlägt Ihnen vor, Philippe BOUTELOUP zu treffen. Er ist Musiker und Ausbilder für den Verein Musique et Santé und hat im Verlag érès « Des musiciens et des bébés » (Musiker und Babys) veröffentlicht.

