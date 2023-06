Concert flash Pôle Sud Saint-Vincent-de-Tyrosse, 28 juin 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse,Landes

Des élèves de l’antenne Sud du Conservatoire vous proposent de partager des petits moments musicaux, au fil de l’après-midi. Entrée libre..

2023-06-28 à ; fin : 2023-06-28 . .

Pôle Sud

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Students from the Conservatoire’s South branch will be sharing musical moments with you throughout the afternoon. Free admission.

Los alumnos de la sección Sur del Conservatorio estarán presentes para compartir con usted algunos momentos musicales a lo largo de la tarde. Entrada gratuita.

Schülerinnen und Schüler der Zweigstelle Süd des Konservatoriums laden Sie im Laufe des Nachmittags zu kleinen musikalischen Momenten ein. Eintritt frei.

