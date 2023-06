Cmr party Pôle Sud Saint-Vincent-de-Tyrosse, 17 juin 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse,Landes

L’association Cmr Landes fêtent la fin d’année et propose un événement culturel à partager en famille. Ateliers parents-enfants, karaoké et concert de la Chorale ON AIR + invités..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . EUR.

Pôle Sud

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Cmr Landes association celebrates the end of the year with a cultural event for the whole family. Parent-child workshops, karaoke and a concert by the ON AIR choir + guests.

La asociación Cmr Landes celebra el fin de año con un evento cultural para toda la familia. Talleres para padres e hijos, karaoke y concierto del coro ON AIR + invitados.

Der Verein Cmr Landes feiert das Jahresende und bietet ein kulturelles Ereignis für die ganze Familie. Eltern-Kind-Workshops, Karaoke und ein Konzert des Chors ON AIR + Gäste.

