Ateliers Chant parents-enfants 0/5 ans Pôle Sud, centre de formations musicales Saint-Vincent-de-Tyrosse, 3 février 2024, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 11:00:00

fin : 2024-02-03 11:45:00

Véritable parenthèse musicale à vivre en famille..

L’atelier Chant Parents-Enfants est dédié au partage de la musique en famille. Les plus petits (moins de 3 ans) et les plus grands (3-5 ans) sont invités à chanter ensemble comptines, chansons à gestes, jeux de doigt… avec leurs parents!

Pôle Sud, centre de formations musicales voie romaine

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



