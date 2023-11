Concert des familles Pôle Sud – Centre de formations musicale Saint-Vincent-de-Tyrosse, 22 décembre 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse,Landes

A l’approche de Noël, des élèves de l’antenne Sud du conservatoire des Landes, accompagnés par un membre de leur famille, vous invitent à partager un moment musical..

2023-12-22 fin : 2023-12-22 19:30:00. EUR.

Pôle Sud – Centre de formations musicale Voie Romaine

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230



In the run-up to Christmas, students from the Conservatoire des Landes’ South branch, accompanied by a family member, invite you to share a musical moment.

En vísperas de Navidad, los alumnos de la sección Sur del Conservatorio de las Landas, acompañados por un miembro de su familia, le invitan a compartir un momento musical.

In der Vorweihnachtszeit laden Sie Schülerinnen und Schüler der Zweigstelle Süd des Konservatoriums von Landes in Begleitung eines Familienmitglieds zu einem gemeinsamen musikalischen Moment ein.

