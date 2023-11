Concert de Noël Jazz & Musiques traditionnelles Pôle Sud – Centre de formations musicale Saint-Vincent-de-Tyrosse, 19 décembre 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse,Landes

Ce mardi, c’est au tour des élèves des départements Jazz et Musiques traditionnelles de l’antenne Sud du conservatoire des Landes de donner leur concert de Noël..

2023-12-19 fin : 2023-12-19 19:30:00. EUR.

Pôle Sud – Centre de formations musicale Voie Romaine

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



This Tuesday, it’s the turn of students from the jazz and traditional music departments of the Landes conservatoire’s southern branch to give their Christmas concert.

Este martes les toca a los alumnos de los departamentos de jazz y música tradicional de la sección sur del conservatorio de Las Landas ofrecer su concierto de Navidad.

Am Dienstag sind die Schüler der Abteilungen Jazz und Traditionelle Musik der Zweigstelle Süd des Konservatoriums von Landes an der Reihe, ihr Weihnachtskonzert zu geben.

